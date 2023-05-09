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Украина получит еще 350 миллионов от Всемирного банка: на что пойдут средства

Вторник, 9 мая 2023, 20:44 - Анастасия Жарикова

Кабинет Министров привлечет еще один грант для восстановления украинской системы здравоохранения - более 350 миллионов гривень от Всемирного банка.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Эти средства помогут нам в восстановлении разрушенных больниц и закупке нового оборудования. Важным элементом является повышение эффективности предоставления медицинских услуг на деоккупированных территориях, в частности, оснащение больниц альтернативными источниками питания", - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что средства будут привлечены в рамках проекта Heal Ukraine, который Украина реализует вместе с группой Всемирного банка.

Напоминаем:

Министерство экономики подписало меморандум с Western NIS Enterprise Fund подписали, что предусматривает предоставление 100 тыс долларов для финансирования правительственной программы "Собственное дело" в рамках проекта "єРобота".

Кабмин Шмыгаль Всемирный банк медицина
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Экономическая правда
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