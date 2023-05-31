Автомобильные пункты пропуска передают от таможенников в Агентство восстановления - но не все

Минвосстановления

До 1 июня все автомобильные пункты пропуска должны передать от Государственной таможенной службы в Государственное агентство восстановления, однако три крупных пункта на границе с Польшей остаются в собственности Таможни.

Об этом в комментарии ЭП рассказал заместитель министра развития общин, регионов и территорий Сергей Деркач.

Правительство приняло решение о передаче всех пунктов пропуска от Таможни в Агентство восстановления 24 марта. Процесс должен быть завершен до 1 марта.

Однако передать все не удастся - исключением стали три крупных пункта пропуска на границе с Польшей: "Рава-Русская - Хребенне", "Краковец - Корчева" и "Шегини - Медика".

Причина заключается в том, что под развитие этих пунктов пропуска Таможня ранее привлекла льготный кредит в Польше, по которым польские компании, выбранные на тендере, будут развивать эти пункты, объясняет Деркач.

Этот кредит общей суммой в 100 млн долл был предоставлен еще в 2015 году, однако в конце 2019 года Украина отсрочила конечную дату заключения контрактов с польскими компаниями для выполнения работ с 31 декабря 2019 года до 31 декабря 2022 года.

"И эти три пункта пропуска не переходят сейчас в Агентство восстановления. Кабмин сказал: пусть Таможня их достроит", - объясняет Деркач.

В то же время до сих пор кредитные средства так и не были использованы. Как отметил Деркач, один из контрактов на развитие пункта пропуска был расторгнут, чтобы обновить смету, учитывая инфляцию. По другим двум пунктам пропуска контракта до сих пор нет, поэтому оценить, когда работы будут завершены и пункты также передадут Агентству восстановления, невозможно.

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