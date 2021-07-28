Проєкт розбудови інфраструктури на кордоні з Польщею на 100 мільйонів євро продовжили

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Уряд відтермінував кінцеву дату укладання контрактів із польськими компаніями для виконання робіт до 31 грудня 2022 року – йдеться про міжурядовий проєкт у 100 мільйонів євро для розбудови доріг та митниці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з проєктом Протоколу кінцеву дату змістили з 31 грудня 2019 року на 31 грудня 2022 року. Це дозволить укласти відповідні контракти та здійснити вибірку на суму 7 млн євро для реконструкції семи відділів прикордонної служби на кордоні України та Польщі.

Кредит надається урядом Польщі на пільгових умовах за відсотковою ставкою 0,15 % річних терміном на 30 років з пільговим періодом 5 років. Іноземний компонент становить не більше 40% вартості контракту.

Зі 100 мільйонів євро контракту 68 млн євро отримує Укравтодор на розбудову доріг до шести пунктів пропуску на кордоні. Ще 25 млн євро – Держмитниця на облаштування пунктів пропуску "Шегені", "Краківець", "Рава-Руська".

Також 7 млн євро отримує Адміністрація державної прикордонної служби на реконструкцію семи відділів прикордонної служби.

Нагадуємо:

Уряд Польщі прийняв рішення про виділення Україні 100 млн євро "довгого кредиту".

Економічна правда