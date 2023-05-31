Больше всеего с февраля: в Минэнерго рассказали, сколько абонентов было без света из-за сбоя во вторник

Из-за рассинхронизации энергосистемы Украины во вторник без света осталось почти 2 миллиона потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Около 13:00 30 мая из-за чрезвычайной ситуации у оператора системы передачи электроэнергии произошла рассинхронизация энергосистемы.

"В общей сложности без света одновременно остались почти 2 миллиона абонентов в 12 областях - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киеве и на Киевщине, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях", - отметили в министерстве .

В Минэнерго добавили, что это наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей, начиная с февраля, когда удалось добавить поколения в систему и отменить графики отключений электроэнергии.

Чтобы установить причины массовых отключений и не допустить их повторения, Министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию для оперативного изучения этой ситуации.

О результатах работы комиссии в Минэнерго пообещали сообщить дополнительно.

Напоминаем:

Сообщалось, что в некоторых районах столицы во вторник применялись аварийные отключения электроэнергии, а также обесточивание потребителей наблюдалось в Киевской, Полтавской, Кировоградской областях и Одессе.

В ДТЭК пояснили, что отключение электроэнергии по всей стране связано со срабатыванием автоматики из-за снижения частоты в энергосистеме.

Впоследствии "Укрэнерго" возобновило поставки электроэнергии потребителям.

Экономическая правда