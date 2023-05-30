Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" объяснили, что около 13:00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий, в результате чего действием противоаварийной автоматики были частично обесточены потребители в ряде областей.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

Сейчас продолжается запитка потребителей.

"Поставка электроэнергии всем потребителям будет восстановлена в ближайшие часы. Начато расследование причин инцидента", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отдельно отметили, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме.

Напомним:

Сообщалось, что во вторник, 30 мая, в некоторых районах столицы применяются аварийные отключения электроэнергии, а также обесточивание потребителей в Киевской, Полтавськой, Кировоградской областях и Одессе.

В ДТЭК пояснили, что отключение электроэнергии по всей стране связано со срабатыванием автоматики из-за снижения частоты в энергосистеме.

Экономическая правда