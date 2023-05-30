В Киеве и ряде областей аварийные отключения света: кое-где не работает электротранспорт

Во вторник, 30 мая, в некоторых районах столицы применяются аварийные отключения электроэнергии, а также обесточивание потребителей в Киевской, Полтавськой областях и Одессе.

Об этом сообщают ДТЭК Киевские электросети, Суспільне Одеса.

"Наши энергетики возобновляют электроснабжение 15 домов Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и П.Орлика. Аварийное отключение произошло в 12.28. Специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу заживили 33 обесточенных дома от резервных источников. 15 еще остающихся обесточенных домов должны переключить в альтернативные источники до 14:30", - пишут в ДТЭК.

Однако в комментариях к сообщению в Facebook об обесточивании сообщили жители ряда районов столицы. В частности, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Шевченковском.

Как сообщили в Киевпасстрансе, из-за отсутствия электроэнергии задерживается движение трамваев №1, 3, 14, 15 по ул. Героев Севастополя по "причине аварийного отключения со стороны Укрэнерго". Впоследствии трамваи №1, 3 возобновили движение с отклонением от графика.

Также отключения электроэнергии используются в Киевской области и Одессе.

"В Одессе в ряде домов в разных районах исчез свет. Также частично остановился электротранспорт. В ДТЭК сообщают об аварии на линии электропередач", - сообщило Суспільне Одеса.

Позже об обесточивании стало известно и в Полтавской области.

"Сегодня, 30 мая, сработала автоматическая частотная разгрузка (АЧР) в электросетях 110-150 кВ, из-за чего часть Полтавской области остались без электроэнергии. Превентивные меры были применены для сбалансирования системы.

Автоматическая частотная разгрузка – это отключение части потребителей при снижении частоты в электрических сетях ниже допустимого уровня. Ждем разрешения от диспетчера НЭК "Укрэнерго" о включении потребителей области после стабилизации ситуации", - сообщили в Полтаваоблэнерго.

Оператор подчеркнул, что никакие графики аварийных или почасовых отключений потребителей не применял.