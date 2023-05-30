Самолет Маска приземлился в Пекине – Reuters

Частный самолет, которым пользуется гендиректор Tesla Илон Маск, прибыл в Пекин.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Ожидается, что Маск встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками и посетит завод Tesla в Шанхае, сообщили источники агентства, и это будет его первая поездка в Китай за последние три года.

Компания Tesla не сразу ответила на просьбу прокомментировать, прибыл ли Маск в Китай.

"Было непонятно, с кем Маск встретится в правительстве Китая и какие вопросы они будут обсуждать. По состоянию на вторую половину дня вторника государственные СМИ Китая не сообщали о визите Маска", - пишет издание.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что правительство приветствует Маска и других бизнес-лидеров, которые стремятся развивать "взаимовыгодное сотрудничество".

В марте Reuters сообщило, что Маск планирует поездку в Китай и ищет встречи с премьер-министром Китая Ли Цянем.

Поездка происходит в то время, когда Tesla сталкивается с усилением конкуренции со стороны электромобилей китайского производства и определенной неопределенностью в отношении планов расширения заводского комплекса в Шанхае, который Маск в последний раз посещал в начале 2020 года.

Китай является вторым крупнейшим рынком сбыта Tesla после США, а завод в Шанхае - крупнейшим производственным центром производителя электромобилей.

Напомним:

Гендиректор Tesla Илон Маск, как ожидается, на этой неделе посетит Китай - это будет его первая поездка в страну за последние три года.

Экономическая правда