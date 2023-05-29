Маск на этой неделе впервые за три года посетит Китай – СМИ

Гендиректор Tesla Илон Маск, как ожидается, на этой неделе посетит Китай - это будет его первая поездка в страну за последние три года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 ознакомленных источника.

Ожидается, что Маск встретится с высокопоставленными китайскими чиновниками и посетит завод Tesla в Шанхае, сообщили два источника на условиях анонимности.

"Не сразу было понятно, с кем встретится Маск и что они будут обсуждать. Tesla и Информационный офис Государственного совета Китая не сразу ответили на запросы о комментариях", - пишет агентство.

В марте Reuters сообщало, что Маск планирует поездку в Китай и стремится встретиться с китайским премьером Ли Цянем уже в апреле, точное время зависит от того, будет ли Ли свободен.

Китай является вторым крупнейшим рынком для Tesla после США, а ее завод в Шанхае - крупнейшим производственным центром автопроизводителя.

Маск также владеет социальной сетью Twitter, которая запрещена в Китае, хотя некоторые люди имеют доступ к ней через VPN.

"Эта поездка станет первым визитом Маска в Китай после того, как в начале 2020 года он всколыхнул интернет, танцуя на сцене во время мероприятия на заводе Tesla в Шанхае.

Это также произойдет в то время, когда Tesla борется с многочисленными проблемами, включая усиление конкуренции с китайскими автопроизводителями, которые экспортируют произведенные в Китае электромобили, поскольку спрос на крупнейшем автомобильном рынке в мире ослабевает", - добавляет издание.

Ранее в этом месяце Маск заявил в интервью CNBC, что "существуют определенные ограничения в отношении нашей способности расширяться в Китае". Он добавил: "Это не проблема спроса".

В том же интервью Маск сказал, что напряженность в отношениях между США и Китаем "должна беспокоить всех".

Экономическая правда