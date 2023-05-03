Иран захватил второй нефтяной танкер за неделю

Иран захватил нефтяной танкер Niovi под панамским флагом - это уже второй нефтяной танкер за неделю, который был захвачен страной.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Военно-морских сил США.

Нефтяной танкер направлялся из Дубая в порт Фуджейра в Оманском заливе, когда его захватили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (IRGCN), говорится в сообщении ВМС США.

В заявлении добавляется, что "десяток быстроходных катеров ВМС Корпуса атаковали судно посреди Ормузского пролива" и "заставили нефтяной танкер изменить курс" в направлении иранских территориальных вод.

Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом транспортировки нефти - примерно треть всех морских нефтяных грузов должна проходить через узкий пролив, отделяющий Иран от арабских стран Персидского залива.

Niovi - это очень большой нефтяной танкер (VeryLargeCrudeCarrier, VLCC), способный перевозить более 2 млн баррелей. Судно эксплуатировалось греческой судоходной компанией Smart Tankers. На данный момент компания не смогла установить контакт с экипажем с момента захвата танкера.

Иранские СМИ не сообщили причин захвата, но информационное агентство Mizan процитировало слова генерального прокурора Тегерана, который заявил, что это произошло по решению суда.

В пятницу Иранские военно-морские силы также захватили нефтяной танкер Advantage Sweet под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе в международных водах, который был зафрахтован американской компанией Chevron.

Американские чиновники в комментарии Financial Times заявили, что, по их мнению, захват судна Advantage Sweet был местью после того, как США арестовали груз иранской нефти по решению суда и перенаправили его в США.

Снимки, опубликованные ВМС США, свидетельствуют о том, что на момент захвата Niovi был пуст.

Несмотря на угрозу срыва поставок нефти из-за захвата танкеров, эти риски уступают беспокойству рынка относительно прочности глобальной экономики.





