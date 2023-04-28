Іран захопив нафтовий танкер у Оманській затоці

Іранські військово-морські сили захопили нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів в Оманській затоці в міжнародних водах, який був зафрахтований американською компанією Chevron.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву ВМС США.

Іранська армія заявила, що захопила нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів в Оманській затоці після того, як він зіткнувся з іранським катером, поранивши декількох членів екіпажу, повідомили іранські державні ЗМІ.

"Двоє членів екіпажу катера зникли безвісти, а кілька отримали поранення в результаті зіткнення корабля з катером", - йдеться в заяві армії.

ВМС США ідентифікували судно як Advantage Sweet. Згідно з даними системи відстеження суден Refinitiv, це нафтовий танкер Suezmax, зафрахтований нафтовою компанією Chevron. Востаннє танкер пришвартувався в Кувейті.

Компанія Chevron заявила, що знає про ситуацію, пов'язану з танкером Advantage Sweet, і "перебуває в контакті з оператором судна з надією на якнайшвидше вирішення цієї ситуації", - сказав представник компанії.

Згідно з даними відстеження судна, пунктом призначення був вказаний порт Х'юстон у Мексиканській затоці США.

Його судновласником вказана турецька компанія Genel Denizcilik Nakliyati AS. T

"Постійне переслідування Іраном суден і втручання в права судноплавства в регіональних водах є загрозою для морської безпеки і глобальної економіки", - заявили у ВМС США, додавши, що за останні два роки Іран незаконно захопив щонайменше п'ять комерційних суден на Близькому Сході.

ВМС США додали, що після відправки морського патрульного літака P-8 Poseidon для моніторингу ситуації, "ми змогли визначити, що захоплення здійснив ІРІН (військово-морські сили Ірану)".





