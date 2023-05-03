В АРМА рассказали о двух способах национализации производителя "Моршинской" Фридмана

Арестованные активы производителя "Моршинской" IDS Ukraine, наконец, перейдут в собственность государства, но существует два способа передачи корпоративных прав.

Об этом АРМА сообщило в комментарии LIGA.net.

В АРМА объясняют, что первый способ – конфискация в уголовном производстве, в ходе которого АРМА управляет активом на этапе ареста.

"Мы им управляем до конфискации или другого решения суда, например отмена ареста и возвращения владельцу. В случае окончания уголовного дела в суде с обвинительным актом в отношении владельцев корпоративных прав, актив конфискуют в собственность государства", - пояснили в АРМА.

Вторым способом передачи актива в собственность государства является взыскание в пользу государства внутри санкционного механизма.

"Вероятно, именно об этом механизме говорят в IDS Ukraine, поскольку он сейчас активно используется. Минюст подает заявление ВАКС, а ВАКС взимает активы в соответствии с законом о санкциях", – пояснили в АРМА.

Агентство подчеркнуло, что б национализировать актив может национализировать только государство, но в пределах ареста это невозможно.

Также в АРМА добавили, что даже если активы будут национализированы, они все равно попадут в собственность государства и уже она будет решать, что с ним делает: будет ли им продолжать управлять управляющий, заберет ли государство и будет само управлять или направит на приватизацию через Фонд госимущества.

Напоминаем:

IDS Ukraine заявила о возможности национализации долей ее подсанкционных акционеров.

Ранее сообщалось, что компания "АльфаСтрахование" российского олигарха Михаила Фридмана до сих пор предоставляет услуги Росгвардии и подразделениям, обеспечивающим охрану президента РФ Владимира Путина.

Российский олигарх Михаил Фридман в Украине косвенно владеет мобильным оператором Киевстар, группой IDS Ukraine (Моршинская, Миргородская, Borjomi) и Сенс-Банком (до недавнего времени – Альфа-банк Украина).