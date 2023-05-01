Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування

Компанія "АльфаСтрахование" російського олігарха Міхаіла Фрідмана досі надає послуги Росгвардії та підрозділам, що забезпечують охорону президента РФ Владіміра Путіна.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода).

Російський олігарх Міхаіл Фрідман в Україні опосередковано володіє мобільним оператором Київстар, групою IDS Ukraine (Моршинська, Миргородська, Borjomi) та Сенс-Банком (донедавна – Альфа-банк Україна).

Серед іншого, у Росії йому належить компанія "АльфаСтрахование", яка є багаторічним страховий партнером Росгвардії. За останні п'ять років Росгвардія вийшла в топ державних замовників послуг компанії. Лише її центральний підрозділ уклав із компанією Фрідмана контрактів на 100 млн руб, а сумарно по Росії – на щонайменше 280 млн руб.

Йдеться про обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності (ОСАГО). Тобто, якщо росгвардієць на службовій машині потратить в ДТП, всі витрати на відшкодування ремонту авто іншого учасника аварії замість Росгвардії покриє "АльфаСтрахование" у розмірі до 400 тис руб. Якщо в цій ДТП через росгвардійця хтось постраждає фізично, то компанія покриє виплати до півмільйона рублів.

Причому, свої послуги "АльфаСтрахование" надає і росгвардійцям, що ведуть війну на території України. Наприклад, в акті виконаних робіт за грудень торік за контрактом, укладеним між Московським центром матеріально-технічного забезпечення Росгвардії та "АльфаСтрахованием", зазначені суми, які різні військові частини Росгвардії виплатили компанії Фрідмана за страхові поліси протягом цього року.

Серед них – Управління Росгвардії у Брянській області, яке брало участь у війні проти України, а також структурний підрозділ цього управління. Разом вони перерахували компанії Фрідмана понад 1 мільйон рублів – щоб застрахувати службовий автопарк.

Це не єдиний випадок, коли підрозділи Росгвардії, які воюють проти України, отримували страховий поліс від Фрідмана. Також "АльфаСтрахование" надавало свої послуги російській військовій частині 6681 у м. Калуга, яка разом із головним управлінням у Калузькій області та ще одним її структурним підрозділом заплатили компанії Фрідмана за страхування службового транспорту понад мільйон рублів.

Іншим ідентифікованим підрозділом стало управління Росгвардії по Тульській області, яке заплатило Фрідману за страхування службового транспорту загалом понад 850 тис руб за підсумками 2022 року. Крім того, застрахований також транспорт 26-ого загону спецпризначення "Барс".

Ба більше – у пресрелізі "АльфаСтрахования" за серпень торік вказано, що компанія застрахувала автопарк з 340 машин Далекосхідного центру при Росгвардії. Це підрозділ, який намагався зі зброєю прорватися у Київ, і колона якого була розбита спецпризначенцями української розвідки неподалік с. Димер на Київщині навесні торік.

З-поміж російських силовиків компанія Фрідмана співпрацює не лише з Росгвардією. Транспорт, зафіксований на відео з окупованого Маріуполя поруч із окупантом у військовій формі, також застрахований компанією Фрідмана та належить Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ у місті Санкт-Петербург та Ленінградській області.

Захист "АльфаСтрахования" поширюється і на службовий транспорт тих військовослужбовців, які відповідають, зокрема, за особисту безпеку президента Росії Володимира Путіна.

У контракті "АльфаСтрахования" за 7 лютого 2023 року з військовою частиною 26116 вказана мета договору – надання послуг із обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Термін дії контракту – до кінця листопада 2023 року.

Ця військова частина підпорядковується Головному управлінню спеціальних програм президента Росії. Це управління, з-поміж іншого, забезпечує функціонування спеціальних об’єктів президента РФ. Тобто, "АльфаСтрахование" Фрідмана страхує й автівки підрозділу, який охороняє особисто Путіна.

Сам Фрідман також співпрацює і з Міноборони РФ у бізнесі. На сухпаях російських солдат та їхніх зарплатну картку можна побачити напис "Военторг". Це – компанія Міноборони РФ.

Фрідман та його бізнес-партнери є власниками великого російського активу X5 Retail Group, яка управляє великими продуктовими ритейлерами в РФ, зокрема магазинами "Пятерочка".

У 2014 році після початку російсько-української війни у Московській області відкрився перший спільний магазин "Военторг-Пятерочка". З цього моменту і розпочалася публічна співпраця компанії Х5 Retail Group Фрідмана та акціонерного товариства "Воєнторг" – Міноборони Росії.

У червні минулого року Євросоюз та Швейцарія ввели санкції проти "Военторгу", але X5 Retail Group Фрідмана не припинила співпрацю з компанією Міноборони РФ.

У коментарі "Схемам" Фрідман повідомив, що з лютого 2022 року вийшов з усіх органів управління усіх російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що інформація щодо співпраці компанії Фрідмана з російськими військовими буде передана о правоохоронців для процесуального підтвердження, після чого міністерство звернеться до суду.





