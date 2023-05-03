"Новая почта" возобновила отправку продуктов в страны ЕС

"Новая почта" возобновила прием некоторых продуктов в составе международных посылок, следующих в ЕС в связи с тем, что правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленный перечень продуктов, которые можно отправлять за границу: шоколад и шоколадные конфеты с начинками, вафли, печенье, пряники, жевательные резинки, хрустящие хлебцы, сухари и гренки, готовые соусы, кетчупы, горчицу, консервы из рыбы или рыбной икры - при условии, если такие продукты пригодны к длительному хранению, транспортируются исключительно в заводской неповрежденной упаковке и не требуют специально температурного режима хранения.

Общий вес продуктов, который разрешен таможенными службами к отправке за границу - до 10 кг, уточнили в компании.

При этом запрещено отправлять: мясо, продукты животного происхождения; продукты непродолжительного хранения или требующие особого температурного режима; молочные и кисломолочные продукты (в т.ч. консервы со сгущенным молоком); фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т.д.; орехи, семена; кофе, чай; растительные масла; злаки и крупы и мука, отруби из них; сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу; пюре и пасты из фруктов или орехов, мед натуральный и искусственный, фруктовые соки, уксус, специи, яйца.

С полным перечнем товаров и грузов, которые разрешено или запрещено отправлять в составе международных посылок, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним:

Сообщалось, что "Новая почта" приостановила прием пищевых продуктов для отправки во все страны ЕС из-за введения ограничений на импорт и транзит на польской таможне.

Экономическая правда