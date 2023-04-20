"Нова Пошта" приостановила отправку пищевых продуктов в ЕС
"Нова пошта" приостановила прием пищевых продуктов для отправки во все страны ЕС из-за введения ограничений на импорт и транзит на польской таможне.
Об этом сообщили в пресс-службе "Новой пошты".
В компании временно не принимают любые продукты в составе международных посылок, следующих в ЕС, из-за того, что правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины – сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей и тому подобное.
"Мы ждем дальнейших разъяснений правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков восстановления таких отправок", – говорится в сообщении.
Напоминаем:
Фермеры в соседних с Украиной странах начали жаловаться, что украинское зерно физически "вытесняет" их собственное на дорогах, железной дороге, в портах и на внутреннем рынке.
Шесть стран ЕС попросили блок помочь уменьшить избыток зерна на рынке, и заявили, что украинское зерно конкурирует с их производителями и сокращает спрос на местную продукцию.
Также фермеры из восточных стран ЕС заявляют, что украинское зерно снижает внутренние цены на рынке, и фермеры теряют свои прибыли.
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Экономическая правда