"Укрнафта" хочет управлять отобранной у Коломойского нефтегазовой компанией

Компания "Укрнафта" просит передать ей в управление корпоративные права "ВК "Укрнефтебурение", которую накануне государство забрало у Игоря Коломойского и партнеров.

Об этом говорится в письме компании в Министерство экономики, которое есть в распоряжении Экономической правды.

В письме "Укрнафта" утверждает, что "Укрнефтебурение" занималась разработкой Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения, но сосредотачивалась на добыче газа, хотя запасы нефти на этом месторождении больше.

Но сейчас схема сбора и транспортировки добытой на месторождении продукции осталась интегрированной в производственную схему "Укрнафты".

Компания говорит, что сможет нарастить добычу нефти на Сахалинской площади на 14%, а также увеличили добычу газа.

Также возглавляемая Сергеем Корецким компания хочет получить в управление ООО "Сириус-1", ООО "Сахалинское" и ООО "Ист Юроуп Петролеум" которые являются партнерами "Укрнефтебурения" по соглашениям о совместной деятельности на Сахалинской площади.

На акции этих компаний ранее был наложен арест на передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как сообщалось в апреле, по решению суда акции одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины, "Укрнефтебурение", были переданы в управление АРМА.

Согласно данным реестра, "Укрнефтебурение" принадлежит АРЕС СИСТЕМС ЛТД. (22,49%), DERIPON COMMERCIAL (22,49%), LTD, JKX Ukraine B.V. (10%) и ARIANA BUSINESS LIMITED (22,49%). Компания связана с бизнесменами Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником.

"Укрнефтебурение" является одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины: в 2021 году добыча газа достигла 725,4 млн кубометров.