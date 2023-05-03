Зеленский подписал закон о спецсчетах в поддержку Украины: это было требование МВФ

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит правила распределения и отчетности средств на спецсчетах, открытых в НБУ для помощи Украине.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, карточка законопроекта №8433.

Как отметил Железняк, закон "предусматривает распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам в рамках бюджетных программ специального фонда госбюджета".

А именно, закон вносит изменения в Бюджетный кодекс и позволяет правительству открывать в Национальном банке специальные счета для сбора добровольных взносов на восстановление или оборону Украины в течение действия военного положения и год после его отмены.

Такие взносы определяются источниками формирования специального фонда государственного бюджета Украины в части доходов, их учета, распределения и использования в соответствии с определенным правительством порядком.

Кроме того, ко второму чтению появилась норма о введении Казначейством ежемесячного составления отчетов о поступлении и использовании таких средств по каждому из счетов. Распорядители средств обязаны отчитываться о сумме полученных взносов и перечень товаров, работ и услуг, приобретенных за эти средства в течение отчетного периода. Этот закон - один из структурных маяков новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.





