Нардепы определились с размером доплат военным: детали

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Рабочая группа парламента подала законопроект №9342 по доплатам военным, который заменит поправки "о возвращении 30 тысяч" к законопроекту №8312.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк на своей странице в Telegram.

Законопроект предусматривает выплату военнослужащим во время действия военного положения дополнительного вознаграждения в размере 30-100 тысяч гривень ежемесячно пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и на условиях, установленных Кабинетом министров.

Также внесли норму по выплате срочникам в размере 6 тысяч грн в месяц пропорционально времени прохождения военной службы.

Доплаты 6 тысяч грн в месяц предусмотрены и для военнослужащих, получивших травму (ранение, контузию, увечье) во время ведения боевых действий, и которые зачислены в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе.

"Здесь важно помнить, что во время лечения и 2 месяца после лечения раненый получает з.п. и то вознаграждение, которое он получал до этого (30-100 тыс грн)", – отметил нардеп.

Для курсантов выплачивается дополнительное вознаграждение в 2,35 тыс грн в месяц.

Для инструкторов размер дополнительного вознаграждения в зависимости от уровня, интенсивности и направлений подготовки составит 10-30 тыс грн и будет определяться руководителями сектора безопасности и обороны Украины.

"Ориентировочно это потянет расходы до 10 млрд грн из бюджета. В этом году это 1,9 млрд грн до конца года, но это без учета доплаты инструкторам", – написал Железняк.

В законопроекте есть нормы, не связанные с финансированием. В частности, предлагается не допускать к участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву по мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки.

Срок прохождения базовой военной подготовки не может быть меньше одного месяца для мобилизованных граждан, ранее не проходивших военную службу.

Во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью до 10 календарных дней.

Подробнее в подкасте: Почему военным не вернут надбавки и что происходит с государственными финансами?

Напоминаем:

10 апреля Рада проголосовала за закон о порядке конфискации имущества россиян в пользу ВСУ.

В ходе подготовки документа ко второму чтению депутат Дмитрий Разумков внес правку, которой возвращаются ежемесячные доплаты в 30 тысяч гривен для военнослужащих, работников полиции и службы гражданской защиты.

Эту правку профильный комитет Рады отклонил из-за того, что она не определяла достаточные источники покрытия новых расходов, которые оцениваются Министерством финансов в 180 млрд грн до конца года.

Позже в Минфине заявили, что для того, чтобы профинансировать дополнительные расходы в 180 млрд грн, придется существенно увеличивать налоги в Украине.

Когда же эту правку вынесли в подтверждение в зале парламента, ее поддержали 254 народных депутата, ни один нардеп не проголосовал "против", еще 18 – воздержались.

На следующий день после голосования народный депутат от фракции Голос и секретарь Комитета ВРУ по вопросам бюджета Владимир Цабаль зарегистрировал постановление об отмене принятого накануне закона.

Без рассмотрения этого постановления в зале парламента председатель Верховной Рады не может подписать закон.

Экономическая правда