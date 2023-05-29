Кабмин утвердил финплан "Укрнафты": 12 миллиардов чистой прибыли и 9 миллиардов инвестиций

Кабинет министров 26 мая утвердил финансовый план "Укрнафты" на 2023 год.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 466-р.

По словам руководителя компании Сергея Корецкого, финплан, в частности, предусматривает:

74 млрд грн чистого дохода от деятельности;

12 млрд грн чистой прибыли;

25 млрд грн налоговых выплат в пользу государства (рента, налог на прибыль, НДС, налогообложение фонда оплаты труда и т.д.);

9 млрд грн инвестиций, в том числе рекордные 5,5 млрд грн инвестиций в добычу.

Корецкий добавил, что впервые за годы существования предприятия финплан был подготовлен в соответствии с требованиями ЗУ "Об управлении объектами государственной собственности" и получил 5 обязательных выводов министерств: Минэкономики, Минобороны, Минэнергетики, Минцифры и Минфина.

Напоминаем:

В ноябре 2022 года активы компаний "Укрнафта", ЧАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Министерства обороны.

ПАО "Укрнафта" по результатам января-апреля заработало около 7 миллиардов гривен чистой прибыли - этот показатель значительно превышает всю годовую прибыль в 2020 и 2021 годах.

Экономическая правда