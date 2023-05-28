Правительство Британии стремится ограничить цены на основные продукты для борьбы с инфляцией

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Правительство Великобритании стремится договориться с супермаркетами о введении предельных цен на основные продукты питания, такие как хлеб и молоко, с целью преодоления инфляции.

Об этом сообщает Telegraph.

Сейчас предложения по предельным ценам находятся на "стадии разработки". Издание добавляет, что участие розничных торговцев будет добровольным.

Идея предложение появилась на фоне беспокойства правительства относительно давления на финансы домохозяйств со стороны инфляции и роста стоимости заимствований.

Премьер Британии Риши Сунак сделал снижение потребительских цен центральным элементом правительственной политики и пообещал снизить инфляцию до 5% до конца года. В апреле уровень инфляции составил 8,7%, что ниже более чем 10% в начале года.

В случае введения верхнего лимита, это будет самая большая попытка контролировать цены в супермаркетах со времен контроля, установленного консервативным премьер-министром Эдвардом Хитом в 1970-х годах.

Напомним:

Упорно высокий уровень инфляции в Британии снизился в прошлом месяце меньше, чем ожидалось, а показатель базового роста цен, за которым пристально следят, подскочил до 31-летнего максимума.