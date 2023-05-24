Інфляція у Британії знизилась менше, ніж очікувалося

Уперто високий рівень інфляції в Британії знизився минулого місяця менше, ніж очікувалося, а показник базового зростання цін, за яким пильно стежать, підскочив до 31-річного максимуму.

Про це пише Reuters із посиланням на офіційні дані.

Так, у квітні споживчі ціни зросли на 8,7% в річному вираженні, що менше, ніж 10,1% в березні, але все одно залишає Британію з найвищим рівнем інфляції серед розвинених економік Групи семи разом з Італією.

Економісти, опитані Reuters, прогнозували, що показник ІСЦ впаде до 8,2% у квітні, ще більше віддаляючись від жовтневого 41-річного максимуму в 11,1%.

Раніше цього місяця Банк Англії прогнозував інфляцію на рівні 8,4% у квітні.

Ціни на британські державні облігації впали, оскільки інвестори зробили ставку на те, що Банк Англії буде змушений неодноразово підвищувати процентні ставки до кінця року.

"Оскільки інфляція виявилася вищою, ніж очікував Банк, зараз здається майже безсумнівним, що Банк підвищить процентні ставки з 4,50% до 4,75% у червні і, можливо, трохи пізніше в наступні місяці", - сказав головний економіст Capital Economics у Великій Британії Пол Дейлз,.

Голова Ендрю Бейлі та інші високопосадовці Банку Англії піддаються все більшій критиці за зростання інфляції. У вівторок під час слухань у парламенті один із депутатів звинуватив центробанки у "жахливому нехтуванні обов'язками".

Висока інфляція є проблемою як для британського уряду, так і для Банку Англії. Прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв на початку 2023 року скоротити інфляцію вдвічі, для чого вона повинна знизитися до 5% до кінця року.

Сунак зробив цю обіцянку одним зі своїх пріоритетів на 2023 рік перед очікуваними виборами наступного року, коли його Консервативна партія зазнає поразки в опитуваннях громадської думки.

Банк Англії повинен оголосити своє наступне рішення щодо ставок 22 червня, і після даних, опублікованих в середу, інвестори оцінили ймовірність ще одного підвищення вартості запозичень на чверть процентного пункту в наступному місяці на рівні 100%, в порівнянні з 83% у вівторок.

Після публікації даних фунт стерлінгів зріс по відношенню до долара США та євро, але потім дещо втратив у ціні.

Річна інфляція цін на продукти харчування та напої, яка в березні злетіла до найвищого рівня з 1977 року, у квітні лише незначно сповільнилася - до 19,1% з 19,2%.

"Хоча позитивним є те, що вона (інфляція) зараз вимірюється однозначним числом, ціни на продукти харчування все ще зростають занадто швидко", - сказав міністр фінансів Джеремі Хант. "Ми повинні рішуче дотримуватися плану по зниженню інфляції", - додав він.

Економічна правда