Украина планирует ввести санкции против Ирана на 50 лет 

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о введении на 50 лет санкций против Ирана.

Об этом говорится в проекте постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран".

Согласно документу, санкции против исламской Республики Иран применяют сроком на 50 лет и включают полный запрет торговых операций, остановку транзита ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины и предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана.

Реализация и мониторинг выполнения санкций должен осуществляться Кабинетом, Службой безопасности, Службой внешней разведки, Нацбанком и другими компетентными госорганами.

Также предлагается запретить осуществление любых инвестиций в Иран и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Кроме того, предлагается остановить электронных платежных средств (в частности, переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Исламской республики Иран.

Также Нацбанку запрещается регистрация международной платежной системы, оператором которой является Иран.

​​Напомним:

Кабинет Министров на заседании во вторник, 25 апреля, принял решение вынести на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций к Ирану.

Экономическая правда.