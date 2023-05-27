Прифронтовые области получили более 40 тонн опор для восстановительных работ

Энергетики Запорожской и Николаевской областей получили более 40 тонн опор для восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

Отмечается, что соответствующее оборудование было предоставлено Польшей.

"Министерство энергетики Украины передало энергетикам прифронтовых областей очередную партию оборудования для восстановительных работ. В частности АО "Запорожьеоблэнерго" получило опоры общим весом 21 тонну, а АО "Николаевоблэнерго" - весом около 20 тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние две недели из Польши поступило 13 грузов помощи общим весом более 190 тонн. Среди них, в частности, 82 генератора различной мощности.

Также министр энергетики Герман Галущенко отметил, что в поставке помощи важную роль играет работа логистического хаба rescEU в Польше, который собирает гуманитарную помощь со всей Европы и быстро передает ее в Украину.

Всего, начиная с марта 2022 года, в Украину поступило 93 груза помощи от польских партнеров общим весом более 1,6 тысячи тонн.

Напомним:

С начала войны России против Украины в 2014 году украинская энергосистема потеряла совокупно 27 ГВт мощностей.