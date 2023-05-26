Канада начала расследование касательно OpenAI из-за конфиденциальности

Канадские регуляторы начинают совместное расследование сбора и использования данных OpenAI, основателя ChatGPT.

Об этом сообщает Reuters.

Федеральный регулятор конфиденциальности вместе с коллегами в Квебеке, Британской Колумбии и Альберте расследует, получил ли OpenAI согласие на сбор, использование и раскрытие личной информации через ChatGPT, сообщили в четверг в Офисе уполномоченного по конфиденциальности Канады.

Канадское расследование также проверит, соблюдала ли компания свои обязательства по открытости и прозрачности, доступу, точности и подотчетности.

"Поскольку это активное расследование, никаких дополнительных деталей нет", – сообщили в офисе комиссара, добавив, что результаты расследования будут обнародованы.

Напоминаем:

Гендиректор OpenAI Семьман заявил в среду, что компания-разработчик ChatGPT может рассмотреть возможность выхода из Европы, если не сможет соответствовать будущим правилам по искусственному интеллекту в ЕС.

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