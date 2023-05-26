Правительство расширило территорию Измаильского морского порта

Кабинет министров на заседании в пятницу, 26 мая, включил в территорию морского порта Измаил 5 земельных участков.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Внесены изменения в приложение к распоряжению КМУ от 09.12.2020 N 1549 "О границах территории морского порта Измаил", которыми предусмотрено включение в границы территории морского порта Измаил 5 земельных участков, расположенных на территории Старонекрасовского сельского совета Измаильского района статьи 8 ЗУ "О морских портах Украины", - написал он.

Напоминаем:

Морской порт Измаил во вторник, 9 мая, выполнил годовой план по грузопереработке.