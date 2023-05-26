Мировые зернотрейдеры Viterra и Bunge обсуждают слияние - Reuters

Глобальный зернотрейдер Viterra ведет переговоры по слиянию с американским конкурентом Bunge.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник рассказал, что потенциальное мегасоглашение сменит ведущий уровень мировых торговцев зерном.

По словам источников, структура соглашения обсуждается обеими сторонами.

Любое соглашение будет тщательно проверяться регуляторами, поскольку торговля основными продуктами питания, такими как пшеница, кукуруза и соевые бобы, уже сосредоточена между Bunge и тремя другими крупными игроками, вызывает глобальную обеспокоенность продовольственной безопасностью.

В прошлом году Bunge был крупнейшим экспортером кукурузы и сои из Бразилии. Viterra была третьим по величине экспортером кукурузы и седьмым поставщиком сои.

Слияние с Viterra также поднимет Bunge с выручкой в 2022 году в размере 67,2 млрд долл., приблизив ее к ближайшему публичному конкуренту в сфере агробизнеса Archer-Daniels-Midland Co, объем продаж которого в прошлом году составил почти $102 млрд.

Отмечается, что слияние с Bunge вывело Viterra в число ведущих мировых продавцов зерна с доступом к экспортным терминалам в США, одному из крупнейших производителей и поставщиков зерна.

Напоминаем:

Российское подразделение глобального зернового трейдера Viterra – "Витерра Рус" – продолжит работу в РФ под новым названием – операционный бизнес Viterra в РФ планируют передать местному менеджменту.