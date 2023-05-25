Укрнафта за 4 месяца этого года заработала больше, чем за 2020 и 2021 вместе

ПАО "Укрнафта" по результатам января-апреля заработало около 7 миллиардов гривен чистой прибыли - этот показатель значительно превышает всю годовую прибыль в 2020 и 2021 годах.

Об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий на Львовской антикризисной нефтегазовой конференции, передает Enkorr.

"По оперативным данным, за первые четыре месяца 2023 года "Укрнафта" заработала 7 около млрд грн чистой прибыли", — заявил Корецкий.

Для сравнения, вся годовая прибыль компании в 2020 и 2021 годах составила 4,3 млрд грн и 2,1 млрд грн соответственно.

За первый квартал 2023 года "Укрнафта" отчиталась о 4,3 млрд грн чистой прибыли и заплатила из нее в бюджет 1,17 млрд грн налога на прибыль.

"Это явилось результатом прозрачности и открытости. Компания больше не работает в узком кругу связанных контрагентов по непонятным ценам с отсрочкой оплаты. Мы открыты для сотрудничества с кем-либо", — заявил Корецкий.

Он добавил, что достижению рекордного результата также способствовало уменьшение затрат, повышение суточной добычи нефти и трейдинг по нефтепродуктам.

"К 2027 году мы хотим повысить добычу нефти вдвое до 3 млн т в год. Считаем реальным увеличить уровень коммерческих запасов до 40 млн т с текущих 24 млн т", – рассказал Корецкий о планах компании.

Напоминаем:

В ноябре 2022 года активы компаний "Укрнафта", ЧАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Министерства обороны.