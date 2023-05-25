Киевсовет создал временную комиссию для проверки "Киевгорстроя"
Киевсовет на заседании 25 мая создал временную контрольную комиссию для проверки ЧАО "ХК Киевгорстрой" и информации, обнародованной в недавнем расследовании проекта Bihus.info.
За такое решение проголосовали 80 депутатов Киевсовета.
При этом основной задачей комиссии будет проверка информации из расследования Bihus.info "Президентский люкс" и других открытых источников, а также внесение предложений по деятельности "Киевгорстроя".
Проект решения о создании комиссии подали 23 мая, приложив к нему скриншоты из расследования.
Председателем комиссии будет депутат Владислав Андронов от УДАРа.
Напомним:
Ранее журналисты Bihus.info выяснили, что выведенную землю "Киевгорстроя", которая на 80% принадлежит территориальной общине Киева в Козине, на которой раньше была база отдыха, застроили роскошными коттеджами родственники и окружение президента холдинга Игоря Кушнира.
Экономическая правда