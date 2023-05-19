Выведенную землю "Киевгорстроя" в Козине застроили родственники и партнеры Кушнира – СМИ

Выведенную землю "Киевгорстроя", которая на 80% принадлежит территориальной общине Киева в Козине, на которой раньше была база отдыха, застроили роскошными коттеджами родственники и окружение президента холдинга Игоря Кушнира.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

По словам журналистов, речь идет о почти 2 гектарах, которые ранее находились в коммунальной собственности.

"В начале 2000-х Киевсовет передал этот участок дочернему предприятию "Киевгорстроя" - "Экос" - для эксплуатации и обслуживания базы отдыха. В 2013-м, через год после назначения Игоря Кушнира президентом компании, базу продали частной компании "Лисоргбуд", созданной за месяц до сделки.

Среди учредителей "Лисоргбуда" тогда была тетя жены Кушнира Оксаны. Землю же под недвижимостью фирма получила в аренду. Сейчас на ней уже возвели ряд домов, владельцами которых значится близкое окружение Игоря Кушнира", - говорится в материале.

В частности, двухэтажным особняком на более 400 квадратов владеет землячка Кушнира Лариса Ильченко, родом из Кременчуга.

"Там Ильченко была зарегистрирована как ФЛП, занималась "предоставлением услуг мобильного питания", а затем оказалась среди владельцев "Лисоргбуда" вместе с тетей жены президента "Киевгорстроя". Дом недавно выставляли на продажу и оценили его в 100 миллионов гривен", - выяснили расследователи.

Журналисты также обнаружили, что еще одним домом на более 600 квадратов на территории "базы отдыха" владеет Наталья Чухлеб - жена брата Оксаны Кушнир.

"Третий особняк площадью около 400 квадратных метров записан на Владимира Криворучко, также родом из Кременчуга. Там Криворучко ранее руководил компанией Кушнира, этим же, по сути, занимается и сейчас в Киеве - занимается структурами семьи Кушниров", - добавляют в Bihus.Info.

В то же время еще один дом на 450 квадратных метров записан на Ольгу Телятник, тоже из Кременчуга. Ее муж Руслан Телятник с 2016 года возглавляет дочернее предприятие "Киевгорстроя" - "Киевтранспарксервис 1".

При этом дом на 400 квадратов записан на Ларису Федорченко из Кременчуга.

"Женщина является родственницей Руслана Федорченко - депутата Кременчугского городского совета, а также директора компании "Расмус" с орбиты Игоря Кушнира и народного депутата Вадима Столара, который избирался в парламент от ОПЗЖ. "Расмус" в предыдущие годы "светилась" в киевских строительных скандалах", - говорится в материале.

Так, в комментарии журналистам Федорченко заявила, что на имение в Козине заработала самостоятельно.

"Я продала здесь квартиру, наследство, мамин дом, квартиру бабушкину... Делали в селе как проклятые, зарабатывали копейки, на базаре продавали что выращивали", - заявила она.

Расследователи обнаружили также, что еще одним имением на территории владеет Татьяна Фидря из Кременчуга - ранее она была среди учредителей компаний, которые впоследствии переходили к жене Кушнира Оксане.

А дом на 300 квадратов, говорится в расследовании, записан на Светлану Кулакову с Харьковщины. ее сын - Виталий Кулаков - адвокат, который представлял в судах интересы "Киевгорстроя".

"Общая стоимость всех коттеджей здесь может превышать 3.5 миллиона долларов. Строительные работы сейчас на финишной прямой и на территории журналисты увидели значительную активность рабочих.

Интересно, что на объектах самого "Киевгорстроя" в Киеве такая активность отсутствует", - подчеркивают журналисты.

Самого Кушнира журналисты УП в прошлом году заметили в Вене.

Экономическая правда