ЕС в этом году сэкономит больше газа, чем импортирует из России - FT

В Еврокомиссии ожидают, что в этом году спрос на газ в ЕС упадет больше, чем составит его общий импорт из России.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ в распоряжении редакции, который Еврокомиссия представила в среду.

В документе еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что меры по экономии газа, как ожидается, сократят потребление газа в ЕС на дополнительные 60 млрд кубометров в 2023 году.

Это, по ее словам, превышает объемы газа, которые планируется импортировать из России в 2023 году, как трубопроводным транспортом, так и в виде сжиженного газа".

В прошлом году Еврокомиссия приняла ряд законов, направленных на сокращение потребления энергии и отказ от российского импорта. Страны вводили ограничения на температуру отопления и призывали своих граждан к экономии газа и электроэнергии.

В документе отмечается, что цены на газ также недавно упали "ближе к историческим диапазонам" после достижения максимума в 300 евро за МВт-ч в августе прошлого года, но остаются "некоторые риски, которые нужно будет тщательно отслеживать".

Напоминаем:

Европейские цены на природный газ упали еще ниже самого низкого уровня за почти два года, поскольку слабая региональная экономика влияет на перспективы спроса.