Ціни на газ у Європі продовжують падіння

Європейські ціни на природний газ впали ще нижче від найнижчого рівня за майже два роки, оскільки слабка регіональна економіка впливає на перспективи попиту.

Про це пише Bloomberg.

"Німеччина зазнала рецесії в першому кварталі, що підкреслило боротьбу континенту за вихід з кризи, частково спричиненої рекордно високими цінами на енергоносії минулого року. Промисловий попит на газ в Європі був млявим, незважаючи на нещодавнє падіння цін, що призвело до надлишку пропозиції на ринку.

Значно більші, ніж зазвичай, запаси та висока доступність скрапленого природного газу також швидко знімають будь-які ризики для наступної зими. У той же час, падіння ф'ючерсів на газ на 60% цього року принесло певне полегшення для європейців, які страждають від стрімкої інфляції. Британські споживачі повинні побачити 37% зниження своїх рахунків за електроенергію з липня", - пише агентство.

Так, котирування європейського бенчмарку в Амстердамі впали на 3,2%, до 26,9 євро за мегават-годину. За попередні три сесії показник впав майже на 8%.

Британський еквівалент контракту знизився на 2,6% в четвер.

За даними біржі ICE, вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах станом на 10:25 за Києвом знизилася до 297,06 дол за тисячу кубометрів, або 26,8 євро за МВт-год.

Економічна правда