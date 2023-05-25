Кредитный рейтинг США оказался под угрозой - Fitch

Рейтинговое агентство Fitch Ratings отнесло кредитный рейтинг США на уровне ААА к "негативному пересмотру" на фоне политического спора, который препятствует соглашению о повышении потолка госдолга США.

Об этом сообщает Fitch Ratings, Bloomberg.

"Негативный пересмотр" по классификации Fitch означает, что агентство может снизить свою оценку.

Агентство объясняет, что невозможность достичь соглашения о повышении или приостановлении потолка долга будет негативным сигналом относительно в целом готовности США выполнять свои обязательства вовремя, что, по мнению Fitch, вряд ли будет соответствовать рейтингу ААА.

Сейчас рынки обеспокоены в связи с отсутствием соглашения между Республиканцами и Белым домом: премии по казначейским облигациям со сроком погашения, когда риск дефолта является самым высоким, растут, а индекс S&P 500 снижается уже два дня подряд.

Экономисты прогнозируют, что дефолт США может спровоцировать рецессию с массовым сокращением рабочих мест и резким ростом стоимости заимствований.

В Fitch считают, что неспособность осуществить полные и своевременные выплаты по долговым ценным бумагам менее вероятна, чем достижение "дня Х".

Министр финансов Джанет Йеллен в понедельник заявила, что самой ранней ожидаемой датой дефолта остается 1 июня и что "очень вероятно", что Казначейство после этого сможет выплачивать все государственные обязательства до начала июня, если потолок госдолга не будет поднят.

Представительница Минфина США Лили Адамс отметила, что предупреждение Fitch "подчеркивает необходимость быстрых двухпартийных действий со стороны Конгресса, чтобы повысить или "приостановить лимит долга и избежать искусственного кризиса для нашей экономики".

Стоимость страхования суверенного долга США от дефолта также выросла, и заявление Fitch привлекает внимание других рейтинговых агентств к тому, как они могут отреагировать. Представитель Белого дома заявил, что выводы Fitch продемонстрировали настоятельную необходимость скорейшего решения проблемы.

Старший кредитный директор Moody's Investors Service Уильям Фостер сказал в интервью на прошлой неделе, что он "услышал правильные вещи из Вашингтона", и его компания пока сохранила самый высокий рейтинг США нетронутым благодаря эффективным переговорам, состоявшимся с тех пор.

S&P также сохраняло стабильный прогноз по рейтингу в ожидании, что соглашение стороны придут к соглашению.

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Напоминаем:

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не смогли достичь соглашения в понедельник о том, как повысить потолок госдолга США в 31,4 триллиона долларов всего за 10 дней до возможного дефолта.