Простой судов из-за "морского" саботажа России стоил фермерам более $1 миллиарда - ассоциация

Вследствие саботажа Россией работы "зерновой инициативы" Украина понесла убытки более 1 млрд долл из-за простоя судов в очередях.

Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев, сообщает Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что эти средства фактически не получили украинские сельхозпроизводители.

"Это те деньги, которые трейдеры заплатили владельцам судов за то, что корабли стояли очень долго в очереди", - пояснил он.

Как ранее писала ЭП, стоимость простоя судна зависит от его тоннажности и груза. Однако примерная стоимость одного дня простоя среднего по размерам судна составляет 20 тыс долл, то есть около 600 тыс долл за месяц очереди.

Хотя фактически за это платит трейдер, впоследствии он закладывает эти расходы в закупочную цену для фермеров, в результате чего последние недополучают и без того необходимые средства для финансирования своей работы.

Больше о последствиях российского саботажа для украинских аграриев читайте в статье: Сокращенный рабочий день и сплошные "чаепития". Как Россия пытается сорвать зерновое соглашение

Напоминаем:

Российская сторона уже почти месяц блокирует входной флот на порт "Южный". Также 14 стивидоров порта "Южный" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь решить вопрос с саботажем РФ порта.





