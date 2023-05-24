Замглавы Центробанка РФ до сих пор не под санкциями. Он занимается финансированием военных

Заместитель председателя Центробанка России Сергей Белов до сих пор избегает санкций западных государств - на нынешней должности занимается финансированием воинских частей оккупантов.

Об этом пишет Bloomberg.

В должности заместителя председателя Центробанка РФ Белов отвечает за так называемые "полевые учреждения", которые фактически направляют финансирование из государственного бюджета на боевые части. Хотя на большинство топ-чиновников РФ, в частности - главу Центробанка Эльвиру Набиуллину были наложены международные санкции, Белов их до сих пор избегает.

Белов получил свою должность в мае прошлого года. Он - выпускник экономической академии Министерства обороны, и ранее руководил отделом центрального банка РФ в оккупированном украинском Севастополе.

"Полевые учреждения" ЦБ РФ осуществляют банковские операции в обход коммерческих кредиторов, чтобы избежать разглашения государственной тайны. По российским законам они являются родом войск, на который распространяются военные уставы.

В Банке России функционирует почти 90 таких учреждений, предназначенных для работы вблизи прифронтовых подразделений. Они удовлетворяют банковские потребности от открытия текущего счета или обработки снятия наличных до денежных переводов и выпуска собственных платежных карт.

Нижняя палата российского парламента также приняла в марте проект закона о передаче ответственности за выплату заработной платы и денежного обеспечения всем личным составом вооруженных сил полевым учреждениям и кредиторам, выбранным правительством, для обеспечения безопасности данных о военных.

Когда Россия частично оккупировала четыре украинские области, "полевым учреждениям" также поручили управлять бюджетными ресурсами для жителей оккупированных агрессором территорий. В феврале Белов также присутствовал на совещании в оккупированном Мариуполе по "предоставлению финансовых услуг".

Большую часть своей карьеры Белов провел в ЦБ РФ, начиная со "старшего кассира" в "полевых учреждениях" и был награжден российским орденом "За военные заслуги".

Сергей Дубинин, председатель Центрального банка России с 1995 по 1998 год, описал такие "полевые учреждения" как "посредника между выделенными бюджетными средствами и реальными военными подразделениями".

Хотя Белов до сих пор не находится под западными санкциями, Украина их наложила 19 октября прошлого года.

Как сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Белов "осуществляет коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающую существенный источник дохода для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине".



Напоминаем:

В январе этого года Служба безопасности сообщила о подозрении главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной из-за ее участия в финансировании военных группировок страны-агрессора.

Служба безопасности установила, что именно Набиуллина организовала введение так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины. Для этого российская чиновница дала указание об открытии "филиалов" подконтрольного Кремлю "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений.

Британия и США в сентябре ввели санкции против главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.





