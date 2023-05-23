Москва давит на Индию, чтобы та выступила против финансовой изоляции РФ: угрожает разрывом сделок - СМИ

Москва оказывает давление на правительства стран, в частности, Индии, угрожая отменить оборонные и энергетические договоренности, если они не помогут помешать финансовой изоляции России.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Документы, с которыми ознакомился Bloomberg, и отчеты официальных лиц в странах НАТО, знакомых с ситуацией, предлагают редкое представление о том, как Россия нацеливается на коммерческих партнеров в преддверии июньской встречи The Financial Action Task Force (FATF).

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег приостановила членство России в феврале. Украина настаивает на том, чтобы организация ввела дальнейшие ограничения, добавив Москву в свой "черный" или "серый список"

Отмечается, что черный список FATF поставил бы РФ в одну компанию с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой, единственными странами, имеющими такое определение, и погрузил бы его экономику еще глубже в изоляцию из-за войны.

"Если эта мера будет принята, страны-члены, а также банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей будут обязаны проводить усиленную надлежащую осмотрительность и в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы", - говорится в материале.

Многие страны так называемого Глобального Юга, включая Индию, в основном придерживаются нейтралитета по агрессии России против Украины. Однако на саммите G7 встречи с несколькими лидерами, которых Путин пытался привлечь в качестве союзников России, сказал президент Украины Зеленский.

Официальные лица на условиях анонимности рассказали, что ранее в этом месяце российское государственное агентство предупредило своих коллег в Индии о ряде непредсказуемых и негативных последствий для сотрудничества в сфере обороны, энергетики и транспорта, если FATF примет новые меры против России.

В мае агентство призвало Индию "громко" выступить против любых шагов Украины по включению России в "черный список" стран высокого риска, и заявило, что даже попадание в меньший "серый список" приведет к трудностям.

В одном документе российское ведомство назвало беспрецедентную приостановку деятельности страны FATF политизированной и незаконной, не упоминая о том, что оно было ответом на вторжение Путина в Украину.

Однако внесение РФ в черный список FATF чрезвычайно усложнит этим странам продолжение ведения бизнеса с Россией.

Секторы, определенные Россией как рискованные, особенно чувствительны в стратегической части партнерства с Индией. Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Индию, хотя оборонительные поставки остановились из-за отсутствия платежного механизма, не нарушающего санкции США.

Также Индия закупает дешевую российскую нефть после того, как США и их союзники ввели ограничение цены, а Европа отказалась от поставок.

В "серый список" FATF входят 23 страны, включая Албанию, Турцию, Южную Африку и Объединенные Арабские Эмираты. В отчете МВФ за 2021 год отмечалось, что попадание в "серый список", сопровождающееся более тщательными требованиями к мониторингу, приводит к "значительному и статистически значимому сокращению притока капитала".

По словам источников, высокопоставленные российские чиновники переписывались со своими коллегами в правительствах-партнерах, прося их выступать против любых подобных предложений.

Россия предупредила, что пребывание в "сером списке" усложнит выполнение обязательств по поставкам оружия и других проектов в Индию, рассказал чиновник, сведущий ситуацией. По его словам, Москва неоднократно обращалась к Дели с просьбой о помощи на заседаниях наблюдательной организации после вторжения.

В документе в начале мая Россия отметила, что Индия пользуется "особым авторитетом" в FATF, и, к сожалению, Дели не выступил против приостановки членства России в организации.

Напоминаем:

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF в пятницу, 24 февраля, полностью приостановила членство России в организации.

В октябре 2022 г. Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF ввела новые ограничения против России, а именно ограничила ее возможности участвовать в работе организации и запретила участие в региональных группах как члена FATF.

Национальный банк обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с призывом исключить РФ из числа стран-членов и внести в черный список Группы.