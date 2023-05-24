Netflix разрешил делиться паролем с другими пользователями, но за дополнительную плату

Стриминговый сервис Netflix расширил меры по борьбе с совместным использованием паролей в США и более чем 100 странах.

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания предупредила, что аккаунты пользователей не могут передаваться бесплатно за пределы их домов.

"Учетная запись Netflix предназначена для использования одной семьей. Каждый, кто живет в этой семье, может использовать Netflix, где бы они ни были – дома, в пути, в отпуске – и воспользоваться новыми функциями, такими как "Передача профиля" и "Управление доступом и устройствами", - добавили в компании.

Теперь пользователи Netflix смогут делиться паролями от своей учетной записи, но каждый новый участник будет стоить дополнительные 7,99 долл. в месяц.

Напоминаем:

В феврале Netflix вслед за запретом делиться паролями в Южной Америке ввел ограничения на обмен паролями еще в четырех странах: Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании.

Читайте также: Король сериалов: как Netflix стал гигантом киноиндустрии