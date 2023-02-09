Netflix розширює заборону ділитися паролями на ще чотири країни

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Netflix вслід за забороною ділитися паролями у Південній Америці запроваджує обмеження на обмін паролями ще в чотирьох країнах: Канаді, Новій Зеландії, Португалії та Іспанії.

Про це повідомляє BBC.

За оцінками медіа-гіганта, 100 мільйонів людей по всьому світу користуються спільними акаунтами. Це, вважають у компанії, спричиняє скорочення доходів та впливає на здатність Netflix інвестувати в новий контент. Компанія заявила, що планує поширити новий підхід на більшу кількість країн у найближчі місяці.

"Протягом останнього року ми вивчали різні підходи до вирішення цієї проблеми в Латинській Америці, і тепер ми готові впровадити їх у найближчі місяці, починаючи з сьогоднішнього дня в Канаді, Новій Зеландії, Португалії та Іспанії", – заявили у компанії.

Дотепер передплатники сервісу могли легко ділитися своїм логіном і паролем з друзями за межами свого будинку. Тепер же користувачам у Канаді, Новій Зеландії, Іспанії та Португалії буде запропоновано створити "основне місцезнаходження" для свого облікового запису і керувати тим, хто має до нього доступ.

Користувачі, як і раніше, зможуть дивитися Netflix під час подорожей, як на персональних пристроях, так і, наприклад, з готеля, йдеться в повідомленні.

За 7,99 канадських доларів канадські передплатники можуть додати "суб-аккаунт", а максимум можливо два суб-аккаунти на одну підписку. В інших країнах плата за додаткові акаунти може відрізнятися, від найдешевшої в Португалії (3,99 євро) до найдорожчої в Іспанії (5,99 євро).

У першій половині 2022 року кількість підписників Netflix різко скоротилася. Компанія скоротила сотні робочих місць і підвищила ціни, щоб покрити зростаючі витрати.

Нагадуємо:

Торік стало відомо, що Netflix штрафуватиме користувачів, які передають пароль до облікового запису іншим людям.









