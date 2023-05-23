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Шмыгаль рассказал, сколько земель уже засеяли и как продвигается разминирование

Вторник, 23 мая 2023, 17:32 - Анастасия Жарикова

В Украине уже засеяли сельскохозяйственными культурами 10 миллионов гектаров из запланированных 13 миллионов гектаров, также ведется работа по разминированию угодий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Несмотря на все трудности, уже засеяно более 10 миллионов гектаров. В целом ожидаем засеять в этом году более 13 миллионов", - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что это в полной мере удовлетворяет внутреннюю потребность украинского рынка и оставляет значительное пространство для экспорта и поддержки экономики.

Еще один вызов и для аграриев, и для всей страны – это минная опасность. Разминирование определен как один из наших ключевых приоритетов для восстановления на этот год. Создан специальный ответственный орган. Привлекаем средства, технику и технологии, чтобы процесс продвигался быстрее", - добавил Шмыгаль.

По его словам, сейчас удалось обследовать уже 110 тысяч гектаров и выявить более 600 тысяч взрывоопасных предметов.

Премьер добавил, что разминирование, особенно в прифронтовых регионах, позволяет проводить там посевную и возвращать жизнь обществу.

Напоминаем:

Кабинет министров открыл для Министерства экономики специальный счет для сбора средств на гуманитарное разминирование.

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