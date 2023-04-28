Мінекономіки збиратиме на гуманітарне розмінування: відкрили спецрахунок

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Кабінет міністрів відкрив для Міністерства економіки спеціальний рахунок для збору коштів на гуманітарне розмінування.

Про це у ході засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що до третини площі України наразі заміновано ворогом.

"Потрібно прискорювати очищення земель, особливо сільськогосподарських. План заходів із розмінування вже реалізується. Наразі відкриваємо спеціальний рахунок Міністерства економіки", – розповів Шмигаль.

На цей рахунок усі охочі можуть переказувати кошти в гривні та в іноземній валюті на фінансування гуманітарного розмінування.

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Нагадуємо:

Для проведення гуманітарного розмінування Україна потребує 37,4 млрд доларів, з яких понад 397 млн доларів – лише цьогоріч.

Внаслідок бойових дій понад 5 млн га, або 50 тис км2, сільськогосподарських земель наразі непридатні до використання через мінування, забруднення вибухонебезпечними залишками чи бойові дії, що тривають.