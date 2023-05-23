TikTok оспорит в суде запрет соцсети в первом штате США

TikTok подал иск в суд с целью обжаловать запрет соцсети для жителей штата Монтана в США.

Об этом пишет ВВС.

Иск был подан в понедельник после того, как на прошлой неделе Монтана стала первым штатом США, который ввел полный запрет на платформу, принадлежащую китайской компании.

В своем заявлении TikTok заявил, что этот запрет противоречит американским законам о свободе слова.

"TikTok оказался под пристальным вниманием властей по всему миру из-за опасений, что данные могут быть переданы китайскому правительству.

В иске, поданном в понедельник в окружной суд штата Монтана, говорится, что компания требует отменить "незаконный" запрет", - пишет издание.

"Мы оспариваем неконституционный запрет TikTok в Монтане, чтобы защитить наш бизнес и сотни тысяч пользователей TikTok в Монтане. Мы верим, что наш юридический вызов победит на основе чрезвычайно сильного набора прецедентов и фактов", - говорится в заявлении пресс-секретаря компании.

В жалобе компании говорится, что запрет "неконституционным образом закрывает форум для выступлений для всех спикеров в приложении".

Запрет должен вступить в силу в январе 2024 года. Он сделает незаконным предложение TikTok для магазинов приложений, но не запрещает людям, которые уже имеют TikTok, пользоваться им.

TikTok заявляет, что имеет 150 миллионов американских пользователей. Хотя за последние годы база пользователей приложения расширилась, оно все еще пользуется наибольшей популярностью среди подростков и пользователей в возрасте 20 лет.

Однако в политических кругах США существуют опасения, что TikTok может представлять угрозу национальной безопасности.

Платформа социальных сетей принадлежит китайской компании ByteDance. ByteDance неоднократно отрицала, что находится под контролем китайского правительства.

В иске также утверждается, что штат Монтана превысил свои полномочия, вмешиваясь в данные пользователей и национальную безопасность, что является компетенцией федерального правительства.

Юристы правительства Монтаны ранее заявляли, что ожидают судебных исков и готовы защищать запрет в судах.

Напомним:

Штат Монтана в США стал первым в стране, который запретил китайскую платформу TikTok от компании ByteDance.

Экоонмическая правда