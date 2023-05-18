В США первый штат запретил TikTok

Штат Монтана в США стал первым в стране, который запретил китайскую платформу TikTok от компании ByteDance.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующий закон о запрете работы TikTok на территории штата в среду подписал губернатор Монтаны Грег Джанфорте. Таким образом в штате хотят защитить жителей от вероятного сбора данных со стороны Китая.

Монтана стала первым штатом США, который запретил популярное приложение для коротких видео от китайской компании ByteDance.

Так, компаниям Google и Apple будет запрещено предлагать TikTok в своих магазинах на территории штата, но не будет накладывать никаких санкций на лиц, которые пользуются приложением. Запрет вступит в силу 1 января 2024 года.

Ранее TikTok заявил, что новый закон "нарушает права жителей Монтаны, предусмотренные Первой поправкой (к Конституции США - ЭП), незаконно запрещая TikTok", и заявил, что "продолжит работать над защитой прав пользователей в Монтане и за ее пределами".

В последние годы TikTok, который насчитывает более 150 миллионов пользователей в США, столкнулся с участившимися призывами законодателей и чиновников запретить приложение по всей стране из-за опасений относительно потенциального влияния китайского правительства на платформу.

Но до сих пор призывы запретить TikTok по всей стране или предоставить администрации Байдена новые полномочия для борьбы с TikTok или его запрета в Конгрессе не продвинулись.

На территории штата Монтана заявили, что TikTok может столкнуться со штрафами за каждое нарушение и дополнительными штрафами в размере 10 тыс долларов в день, если он будет нарушать запрет. Магазины Apple и Googl также могут быть оштрафованы на 10 тыс долларов за каждое нарушение в день, если они нарушат запрет.

Попытка бывшего президента Дональда Трампа запретить новые загрузки TikTok и WeChat с помощью приказа Министерства торговли в 2020 году была заблокирована несколькими судами и так и не вступила в силу.





