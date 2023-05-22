ЕС хочет расширить схему совместных закупок на водород и другие критические товары

Евросоюз хочет расширять схему совместных закупок, которая сейчас работает для закупок газа, на другие критически важные для блока товары после успешных торгов в рамках первого раунда работы схемы.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что несколько ведущих энергетических компаний приняли участие в первом раунде совместных закупок газа, который удовлетворил спрос на 10,9 млрд кубометров. Это более 80% от запланированных на конец года 13,5 млрд кубометров.

Среди участников были французская компания Engie, норвежская государственная компания Equinor и швейцарская Axpo, а также французская TotalEnergies. Кроме того, украинский "Нафтогаз" присоединилась к раунду как покупатель газа. Другие компании, такие как итальянская Eni, заявили, что планируют принять участие в следующем раунде тендеров.

Еврокомиссар, ответственный за газовую платформу, Марош Шефчович, назвал этот результат "значительным успехом", несмотря на то, что объем газа, выставленный на торги, составляет лишь малую часть от общего потребления в ЕС. По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году оно составляло 360 млрд кубометров. До полномасштабного вторжения РФ в Украину более 40% этого объема поступало из России.

"Мы были очень поражены совокупным спросом даже в первом раунде, и особенно тем, что в результате мы получили избыток предложенного газа", - отметил Шефчович. В общем, поставщики предложили 18,7 млрд кубометров газа, но не все они нашли покупателей из-за условий контракта или из-за ценовых вопросов. По его словам, 110 покупателей энергоресурсов приняли участие в закупках.

Теперь в ЕС готовятся расширять совместные закупки и на другие критические товары. Например, водорода или минеральных ресурсов, которые являются критически важными для зеленых технологий - в ветровой и солнечной энергетике или производстве аккумуляторов.

Шефчович сказал, что газовая схема станет проектом для "нового рынка" критически важных материалов, а также водорода, который поможет декарбонизировать энергоемкие отрасли промышленности. По его словам, несколько компаний с Ближнего Востока уже выразили заинтересованность в поставках водорода.

В этом году ЕС проведет еще четыре раунда совместных закупок газа.

Напоминаем:

Еврокомиссия в среду, 10 мая, объявила первый тендер на коллективную закупку природного газа в рамках усилий по диверсификации поставок энергоресурсов.