Єврокомісія оголосила перший тендер на колективну закупівлю газу через нову платформу

Єврокомісія в середу, 10 травня, оголосила перший тендер на колективну закупівлю природного газу в рамках зусиль з диверсифікації постачання енергоресурсів.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, передає Укрінформ.

"Європейська комісія сьогодні започаткувала перший міжнародний тендер для спільної закупівлі газу, в рамках Енергетичної платформи ЄС. Це історична віха: вперше ми використовуємо закупівельну потужність ЄС для підвищення нашої енергетичної безпеки та для вирішення проблеми високих цін на газ", - зазначив представник Єврокомісії.

Зо словами Шефчовича, відповідь ринку була "позитивною та обнадійливою".

"Близько 107 компаній підписалися для участі у спільній закупівлі газу через щойно створений Агрегаційний механізм ЄС (AggregateEU mechanism), більше компаній в процесі в процесі (приєднання)", - додав Шефчович.

У рамках цього тендеру 77 європейських компаній замовили спільну закупівлю газу обсягом у 11,6 млрд кубометрів.

Заявлений попит на скраплений газ (LNG) становить приблизно 2,8 млрд кубометрів. Очікується, що ще майже 9,6 млрд кубометрів газ доставлять через трубопроводи.

Заявки на участь у тендері прийматимуть до 15 травня, а постачання закупленого газу має відбутися в період із червня 2023 року до травня 2024 року.

Нагадуємо:

У квітні Євросоюз запустив новий інструмент для спільних закупівель газу, відомий як AggregateEU.