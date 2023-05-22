На Николаевщине запустили новую ветровую электростанцию

Тилигульская ВЭС ДТЭК

Компания ДТЭК Рината Ахметова запустила в работу Тилигульскую ветровую электростанцию на Николаевщине мощностью 114 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Сейчас запущена только первая очередь - это 19 турбин с установленной мощностью 114 МВт, которые производят до 390 тысяч кВт-ч электроэнергии в год.

В компании говорят, что уже заложили фундаменты для установки еще 64 турбин в рамках второй очереди строительства Тилигульской ВЭС. Предполагается, что после завершения работ мощность ВЭС составит 500 МВт. Это сделает ее крупнейшей ВЭС в Восточной Европе, добавили в ДТЭК, и позволит уменьшить выбросы углерода на 400 тысяч тонн ежегодно.

Строительство второй очереди будет стоить 450 млн долл, и покрытие этой суммы зависит от финансирования преимущественно от иностранных инвесторов и от поддерживаемых государствами международных финансовых учреждений.

Напоминаем:

Компания решила строить Тилигульскую ВЭС в 2020 году в рамках стратегии по расширению портфеля возобновляемых источников энергии. Основу ВЭС заложили в конце 2021 года, однако с началом большой войны РФ против Украины строительство остановили.

Ранее сообщалось, что ДТЭК планирует весной завершить строительство первой очереди Тилигульской ветровой электростанции мощностью 114 МВт из общей заявленной в 500 МВт.