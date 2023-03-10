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На Миколаївщині навесні запускають нову вітрову електростанцію

П'ятниця, 10 березня 2023, 12:31 - Економічна правда

Навесні компанія ДТЕК планує завершити будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт із загальної заявленої в 500 МВт.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Передбачається, що навесні 2023 року 19 вітротурбін запустять для генерації електроенергії в енергосистему.

У компанії зазначають, що розглядають можливість завершення будівництва станції й виходу її на повну проєктну потужність у 500 МВт. 

"Зараз йде пошук варіантів для подальшої реалізації проекту, зокрема переговори з міжнародними донорами та партнерами", – кажуть в ДТЕК. Компанія входить до інвестгрупи СКМ Ріната Ахметова.

Встановлена в Україні потужність генерації з відновлюваних джерел енергії становить близько 10 ГВт з урахуванням тимчасово окупованих об’єктів на півдні країни. Зазначається, що збільшення зеленої генерації до 30 ГВт дозволило б Україні досягти 50% частки ВДЕ в структурі потужностей енергосистеми.

Економічна правда
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