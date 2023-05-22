Укрзализныця планирует завершить проект строительства евроколеи между Польшей и Львовом до конца года

"Укрзализныця" до конца года завершит проектирование строительства 1435-мм пути (евроколии) от государственной границы с Польшей до Львова на участке Мостиская-Скнилов.

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Лященко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Планируем завершить разработку проектной документации строительства пути шириной 1435 мм (евроколии) от государственной границы с Польшей до Львова. Речь идет о строительстве участка Мостиская-Скнилов. Сейчас уже имеем технико-экономическое обоснование. Планируем завершить проектирование строительства в 2023 году", - рассказывает .

Лященко добавил, что реализация этого проекта позволит организовать сообщение евроколеей из Львова в Краков, Прагу и Вену.

Напоминаем:

В апреле "Укрзализныця" успешно завершила тестовую поездку поезда по европути 1435 мм, который за несколько месяцев даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской с пересадкой на Львов.

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