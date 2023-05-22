Россия продолжает увеличивать поставки нефти по морю – Bloomberg

Морские поставки российской нефти росли шестую неделю подряд в период до 19 мая, приблизившись к 4 млн баррелей в сутки, относительно первой недели апреля показатели увеличились на 15%.

Об этом пишет Bloomberg.

Поскольку почти вся российская нефть идет в Китай и Индию, объемы поставок в Азию также поднялись до нового пика, добавляет агентство.

Россия пообещала сократить добычу нефти на 500 тыс баррелей в день в марте, используя февральский уровень добычи как базовый, в ответ на западные санкции и ограничения цен на экспорт нефти, призванные наказать РФ за вторжение в Украину.

Впоследствии эти сокращения были продлены до конца года в соответствии с добровольными сокращениями, осуществленными несколькими партнерами России по ОПЕК+. Россия продолжает подчеркивать свою приверженность группе производителей ОПЕК+ и сокращению добычи, о котором она договорилась.

"Все наши действия, в том числе связанные с добровольным сокращением добычи, связаны с необходимостью поддержания определенной ценовой конъюнктуры на мировых рынках в контакте с нашими партнерами по ОПЕК+", - заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим правительством по видеосвязи в среду.

Однако есть мало доказательств того, что сокращение было осуществлено, как и было обещано, отмечает Bloomberg.

Поставки нефти на международные рынки продолжают расти, и сейчас они более чем на 1,2 миллиона баррелей в день превышают показатели конца прошлого года. Частично этот рост можно объяснить перенаправлением нефти, которая ранее поставлялась в Германию и Польшу по нефтепроводу "Дружба", но это произошло в январе и феврале, до того, как сокращение добычи должно было вступить в силу.

Так, совокупный объем нефти на судах, следующих в Китай, Индию, Турцию, а также танкеров, которые не указали конечный пункт назначения, за четыре недели вырос до максимальных с начала прошлого года 3,81 млн баррелей в сутки.

А в среднем с 22 апреля по 19 мая поставки сырой российской нефти в европейские страны сократились до 63 тыс баррелей в сутки. Единственным пунктом назначения, в который доставляли нефть из России, была Болгария.

Напомним:

В апреле Россия экспортировала больше нефти, чем за любой месяц с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, причем почти 80 процентов поставок сырой нефти приходится на Китай и Индию.

Экономическая правда