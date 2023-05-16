Экспорт российской нефти вырос до максимума после вторжения, но доходы упали на 27% – МЭА

В апреле Россия экспортировала больше нефти, чем за любой месяц с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, причем почти 80 процентов поставок сырой нефти приходится на Китай и Индию.

Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Financial Times.

В апреле экспорт российской нефти вырос еще на 50 тыс баррелей в сутки до максимального уровня после вторжения - 8,3 млн баррелей в сутки, что значительно превышает средние показатели в 7,7 млн баррелей в сутки и 7,5 млн баррелей в сутки в 2022 и 2021 годах соответственно.

"Рост поставок отражает успех Москвы в поиске как новых покупателей для своей нефти, поскольку Европа заблокировала импорт, так и новых судов после ограничения ее доступа к западным морским путям.

С тех пор, как Запад впервые пригрозил России санкциями в прошлом году, Москва сотрудничает с растущим количеством малоизвестных торговых компаний и владельцев танкеров, чтобы разработать новые системы для транспортировки своей нефти", - пишет FT.

"Россия, кажется, не имеет особых проблем с поиском желающих покупателей для своей нефти и нефтепродуктов", - говорится в ежемесячном отчете МЭА, опубликованном во вторник.

Сейчас ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России с момента ее вторжения в Украину в прошлом году. Только ЕС ввел санкции против 1 473 российских физических и 207 юридических лиц, а также заморозил 21,5 млрд евро российских активов.

Однако эти меры были разработаны таким образом, чтобы позволить российской нефти продолжать поступать в страны за пределами ЕС. Результатом стало одно из крупнейших в истории изменений в товарных потоках: за последние 12 месяцев Россия перенаправила миллионы баррелей нефти в день из Европы в Азию.

Несмотря на то, что Россия отгрузила больше нефти, чем в апреле 2022 года, по оценкам МЭА, ежемесячные доходы от экспорта нефти были на 27 процентов ниже, чем в прошлом году, частично из-за снижения мировых цен на энергоносители.

Российская нефть также торгуется с дисконтом к мировым ценам из-за введенного "Большой семеркой" ограничения на разрешенный российский экспорт нефти и нефтепродуктов, которое было введено в декабре и феврале соответственно.

Напомним:

Поставки российской нефти на международные рынки продолжают расти, несмотря на то, что страна настаивает на сокращении добычи - объемы вывоза нефти танкерами выросли на 10% с начала апреля.

Экономическая правда