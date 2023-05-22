Немецкий производитель шин Continental продал завод в России

Немецкий производитель шин Continental, владеющий заводом шин в российской Калуге, закрыл сделку по продаже завода - покупателем выступил российский холдинг S8 Capital российского бизнесмена Армена Саркисяна, занимающийся гослотереями.

Об этом пишет BILD.

Стоимость сделки не разглашается.

Отмечается, что завод открыли в июне 2014 года, создав около 1100 рабочих мест. На заводе производили автомобильные шины и различные комплектующие.

"Как и многие другие европейские фирмы, Continental объявила об уходе из России после начала войны в Украине.

В 2014 году Continental сообщала, что инвестировала в завод 24 млн евро", - говорится в сообщении.

Напомним:

Немецкий производитель шин Continental в марте 2023 года заявил, что находится на продвинутой стадии продажи своих российских активов.

Ранее сообщалось, что после российского вторжения в Украину компания закрыла свою фабрику в Калуге, но вскоре была вынуждена временно ее открыть.

"Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от обслуживания местного спроса", - заявляли в компании.

Экономическая правда