Немецкий производитель шин Continental продал завод в России
Немецкий производитель шин Continental, владеющий заводом шин в российской Калуге, закрыл сделку по продаже завода - покупателем выступил российский холдинг S8 Capital российского бизнесмена Армена Саркисяна, занимающийся гослотереями.
Об этом пишет BILD.
Стоимость сделки не разглашается.
Отмечается, что завод открыли в июне 2014 года, создав около 1100 рабочих мест. На заводе производили автомобильные шины и различные комплектующие.
"Как и многие другие европейские фирмы, Continental объявила об уходе из России после начала войны в Украине.
В 2014 году Continental сообщала, что инвестировала в завод 24 млн евро", - говорится в сообщении.
Напомним:
Немецкий производитель шин Continental в марте 2023 года заявил, что находится на продвинутой стадии продажи своих российских активов.
Ранее сообщалось, что после российского вторжения в Украину компания закрыла свою фабрику в Калуге, но вскоре была вынуждена временно ее открыть.
"Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от обслуживания местного спроса", - заявляли в компании.
Экономическая правда