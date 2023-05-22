Жеваго планирует обжаловать национализацию "АввтоКрАЗа"

Миллиардер Константин Жеваго заявил, что планирует обжаловать национализацию кременчугского автомобильного завода "АвтоКрАЗ" и уже готовит иск в Верховный Суд.

Об этом он заявил в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, он планирует "действовать в рамках действующего законодательства".

"Процедура позволяет идти с иском сразу в Верховный Суд. Готовим", - уточнил миллиардер.

"Я "АвтоКрАЗом" очень горжусь. Посмотрите на фон за моей спиной. Это ракетный комплекс "Нептун", который стоит на шасси КрАЗа. Эти ракеты героически и символично потопили крейсер "Москва". Разработка шасси для "Нептуна", построенного совместно с КБ "Луч", стоила мне как акционеру нескольких десятков миллионов гривен.

Если бы государство хотело на самом деле развивать предприятие, оно бы заказывало эти комплексы", - сказал он.

При этом миллиардер назвал "ложью" заявление министра обороны Алексея Резникова о том, что причиной национализации "АвтоКрАЗа" является затягивание и невыполнение госзаказа в 2022 году.

"Это ложь. Они не хотели нам платить за машины, которые уже были собраны. Отказывались платить курсовую разницу после того, как курс вырос до 36 грн за доллар, а контракты заключали по курсу 28 грн за доллар. Мы сказали: "Пожалуйста, по-честному компенсируйте нам стоимость, потому что многие компоненты мы покупаем за доллары". Вместо этого покупали "Татры", которые дороже в четыре раза - и за доллары и евро, а не за украинскую гривну", - утверждает он.

По словам Жеваго, предприятие было готово предоставить гарантии выполнения госзаказа, но на условиях предоплат.

"Готовы положить доллары на счета любого госбанка и предоставить гарантию на всю сумму предоплаты, что вы эти деньги получите, если мы не поставим автомобили. Вместо этого нам предлагают контракты без предоплаты, а потом не платят год, два, три... Меняется курс, имеем суды, уголовные дела", - резюмировал миллиардер.

Напомним:

6 ноября состоялось отчуждение активов, среди которых - "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта".

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Экономическая правда