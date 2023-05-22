Рубли на счетах украинцев заморожены после начала большой войны: НБУ еще думает, что с ними делать

В Национальном банке Украины прорабатываются варианты действий с остатками денег украинцев на банковских счетах в российских и белорусских рублях. Из-за ограничений и санкций владельцы счетов не могут их конвертировать в другую валюту и снимать со счетов.

Об этом Нацбанк сообщил в ответ на запрос "Экономической правды".

"Национальный банк прорабатывает проблемы, связанные с блокированием средств в российских рублях на корреспондентских счетах банков в других банках, а также на счетах клиентов в банках, с учетом необходимости сопротивления финансовой оккупации, запрета на территории Украины наличного и безналичного обращения российских рублей, белорусских рублей и в контексте санкционной политики государства", - отметили в регуляторе.

Там подчеркивают, что окончательное решение относительно остатков на рублевых счетах потребует основательной оценки потенциальных последствий.

Принимать какое-либо решение по счетам в российских и белорусских рублях в будущем будут на общегосударственном уровне, чтобы оно согласовывалось с общей политикой государства в отношении РФ и Беларуси.

Редакция ЭП также спросила у Нацбанка о том, сколько именно средств украинцы держали на счетах в банках до начала полномасштабного вторжения и сколько таких счетов было открыто в целом. В ответ в НБУ назвали такие сведения "не подлежащей разглашению" информацией в условиях военного положения.

Напомним:

Вечером 24 февраля 2022 года НБУ принял решение, которым запретил банкам проводить какие-либо валютные операции с российскими и белорусскими рублями. Фактически с тех пор все эти средства были заморожены, ведь владельцы таких счетов не могут ни снять их, ни конвертировать в другую валюту.